У жены денег нет, а мне запрещено, - "слуга народа" Гетманцев рассказал, воспользуется ли он налоговой амнистией
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом он сообщил в эфире программы "Первые лица".
"Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику. Жене моей не запрещено, но у нее нет денег, которые она бы легализовала", – сказал Данил Гетманцев.
В ответ на вопрос о том, можно ли через амнистию легализовать все, что записано, например, на жену, Гетманцев ответил, что не советовал бы этого делать.
"Теоретически, да, но я не советовал бы это делать. Автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник должен был задекларировать не только свои доходы, но и доходы своих родственников", – добавил он.
Налоговая амнистия освобождает только от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения – нет. Однако дальние родственники чиновника, которые не имеют с ним общего быта и не ведут общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией.
"Мы хотим, чтобы все было прозрачно, хотим дать возможность всем начать с чистого листа свою финансовую жизнь, и на это направлена налоговая амнистия", – сказал нардеп.
Напомним, Верховная Рада 15 июня приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).