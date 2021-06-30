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"Слуга народа" сегодня обсудит законопроект о деолигархизации, - Гетманцев

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"Слуга народа" сегодня обсудит законопроект о деолигархизации, - Гетманцев
Сегодня фракция "Слуга народа" обсудит законопроект о деолигархизации.

Об этом рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, фракция проведет голосование по данному вопросу, однако собираться на отдельное заседание для этого не будет.

Гетманцев предполагает, что "Слуга народа" поддержит данный законопроект.

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"Лично я его поддерживаю. Я считаю, что его в любом случае нужно принимать. Это очень важный и необходимый для государства документ", - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что в сессионный зал документ будет вынесен в четверг на внеочередном заседании.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Читайте, цукі !!! https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Що можуть обговорювати "слуги"?
    Вони тупо жмуть кнопки за командою паханів, як дресировані мавпи в цирку.
  • Ksenia VB
    Не було.
    Олігархи біднішали.
    Тому їм прийшлось 5 років окучувати вату перед виборами, щоб поставити свою нікчему президентом. Державою керують невігласи, злодії та бариги. Завдяки лохам.
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