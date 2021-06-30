"Слуга народа" сегодня обсудит законопроект о деолигархизации, - Гетманцев

Сегодня фракция "Слуга народа" обсудит законопроект о деолигархизации.

Об этом рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, фракция проведет голосование по данному вопросу, однако собираться на отдельное заседание для этого не будет.

Гетманцев предполагает, что "Слуга народа" поддержит данный законопроект.

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"Лично я его поддерживаю. Я считаю, что его в любом случае нужно принимать. Это очень важный и необходимый для государства документ", - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что в сессионный зал документ будет вынесен в четверг на внеочередном заседании.