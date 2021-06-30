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"Слуга народа" Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине: "Нужно понимать, где ты находишься и что делаешь"

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"Слуга народа" Арахамия объяснил свое высказывание о Хмаре и Шишкине: "Нужно понимать, где ты находишься и что делаешь"
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед началом заседания Верховной Рады прокомментировал журналистам свое высказывание в адрес соавторов Конституции Украины Степана Хмары и Виктора Шишкина.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если бы я знал, что это два уважаемых джентльмена, я бы лично к ним подошел и сказал, что нужно понимать, где ты прямо сейчас находишься и что ты делаешь, и как это выглядит, например, на телевидении страны-агрессора, когда ты своего президента на торжественном мероприятии, куда тебя пригласили, называешь убийцей. Мне кажется, это просто некорректно", - отметил Арахамия.

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Он посоветовал журналистам спросить Хмару и Шишкина "как они до этого дошли".

"А по поводу того, что я их не узнал, то давайте проведем тест, кто из вас со спины может узнать, если поставить десять человек, и тогда посмотрим", - добавил нардеп.

Напомним, Хмара и Шишкин пришли в Верховную Раду на торжественное заседание по случаю Дня Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции". "Слуга народа" Арахамия тогда поинтересовался в чате у коллег по фракции: "Что это за два деда мопеда? Стоят в зале".

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Привет
    А ты чмо и знать их не хотело...потому что ты скот и ногтя их не стоишь...
  • Shu Shu
    Этот пучеглазый абхазский ЗеДегенерат такой самокритичный? Может Арахамии пора на родину, в абхазские *****?
  • Rhodesian
    Идиот Арахия, - вместо того, чтобы утересться обосравшись, - продолжает размазывать свое дерьмо... О-о Сказочный олигофрен, - зебилы понавыбирали...
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