Чехия запретила гражданам страны поездки в РФ из-за вспышки коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам поездки в Россию из-за повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сказано в приказе ведомства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Novinky.

Запрет будет действовать месяц, с 1 по 31 июля. Правило коснется всех граждан Чехии и иностранцев, постоянно проживающих в стране, кроме россиян, которые временно находятся в стране.

Также исключение сделают для неотложных поездок, о которых нужно предварительно сообщить власти.

Запрет направлен ​​на предотвращение дальнейших случаев завоза мутаций коронавируса в Чехии и их распространение в стране.

В министерстве отметили, что в России в июне зафиксирован значительный рост числа зараженных COVID-19, в основном из-за распространения индийского штамма "Дельта".

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Кроме России, в список стран с высоким риском заражения COVID-19 попали Парагвай, Намибия и Тунис. Ранее туда внесли Индию, некоторые.индийского штамма "Дельта". страны Южной Америки и Африки.

Те, кто приезжает в Чехию из этих государств, должны сдать ПЦР-тест перед поездкой и еще два по приезде, и пойти на двухнедельный самоизоляцию.