В Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
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В Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По информации Укргидрометцентра 30 июня в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан быть сознательными, и строго соблюдать правила безопасной жизнедеятельности в этот период. В частности, речь идет об ответственном поведении во время пребывания в природных экосистемах, а также - отдыха в лесных массивах и на открытых территориях. Ведь, по статистике, основной причиной возникновения пожаров в экосистемах является человеческая деятельность.