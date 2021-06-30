Глава УИК в Дарницком районе предстанет перед судом за фальсификацию избирательной документации. Женщине грозит срок от 7 до 10 лет, - прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из участковых избирательных комиссий в Дарницком районе города Киева по факту подделки и использования поддельной избирательной документации (ч. 4 ст. 158-3 УК Украины).

События происходили 25 октября 2020 года во время проведения местных выборов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, глава одной из избирательных комиссий в Дарницком районе подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов, в который внесла недостоверные сведения о получении одной из политических партий на 40 голосов больше, чем фактически отдали избиратели при голосовании на участке и что установлено результатами проведенного подсчета голосов.

Преступные действия были выявлены при принятии территориальной избирательной комиссией уточненного протокола участковой избирательной комиссии. За совершенное обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

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