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Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия

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Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня к 12.00 будет иметь сигнальные данные поддержки фракцией двух законопроектов, которые завтра должна рассмотреть Верховная Рада.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это законопроект об олигархах и связанный с ним законопроект №5600 о налогах", - объяснил Арахамия.

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Нардеп считает, что на сегодняшний день олигархи имеют возможность влиять на народных депутатов.

"Все люди свободны. У нас нет рабства. Но понятно, что олигархи могут влиять на парламент, и это, кстати, признают ветераны этого парламента, но в этом созыве это наименьшее влияние", - заявил лидер фракции "СН".

По словам политика, нет смысла собирать заседание фракции для обсуждения законопроекта об олигархах, потому что в СМИ он полностью освещен.

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"Принятие этих двух законов в первом чтении – это политический шаг, и политическая маркировка, кто, с кем и когда", - добавил Арахамия.

Автор: Степан Гутник

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  • Ned Stark
    Найменший вплив у цьому складі?))) Дуже смішно! Завдяки цьому складу Ради у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр! Та навіть при Янику у нього такого щастя не було!
  • Ан Мур
    а у бені - цілий президент, який керує моносбродом...
  • Nedd Tyler c6720389
    Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5217
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