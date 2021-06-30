Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия
Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это законопроект об олигархах и связанный с ним законопроект №5600 о налогах", - объяснил Арахамия.
Нардеп считает, что на сегодняшний день олигархи имеют возможность влиять на народных депутатов.
"Все люди свободны. У нас нет рабства. Но понятно, что олигархи могут влиять на парламент, и это, кстати, признают ветераны этого парламента, но в этом созыве это наименьшее влияние", - заявил лидер фракции "СН".
По словам политика, нет смысла собирать заседание фракции для обсуждения законопроекта об олигархах, потому что в СМИ он полностью освещен.
"Принятие этих двух законов в первом чтении – это политический шаг, и политическая маркировка, кто, с кем и когда", - добавил Арахамия.