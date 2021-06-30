Разумков подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №4555 о внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по части повышения уровня их пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Отмечается, что закон направлен на подпись президенту Украины.

Согласно принятым изменениям, в частности, "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Принятый законопроект оговаривает, что "размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн; для II группы – 4 800 грн; для III группы - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 грн.

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Согласно законопроекту для вышеперечисленных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом министров с учетом коэффициента увеличения.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.