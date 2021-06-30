Рада одобрила необходимый для сотрудничества с МВФ закон о корпоративном управлении в банках

Верховная Рада проголосовала законопроект относительно совершенствования корпоративного управления в банках.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты проголосовали за Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

За такое решение - 279 парламентариев.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Михаил Цымбалюк заявил, что в законопроекте есть две рискованные нормы.

По его словам, первая - законопроектом предлагается выделять средства из Госбюджета бывшим работникам НБУ на услуги адвокатов, а вторая - норма относительно увеличения количества членов правления НБУ до 7 человек.

"Сегодня их 6, и они справляются", - отметил нардеп.

Вместе с тем, закон усиливает ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками. Предусмотрена новая структура капитала банка и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия НБУ в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

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Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.