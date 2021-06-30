"ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая

"Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава ВСК, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня. Как только зарегистрированное мной постановление собираются рассматривать на регламентном комитете, чтобы дальше голосовать в зале парламента, фракция "Европейская Солидарность" отзывает своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины. К чему это приводит? Постановление надо регистрировать заново и проходить все бюрократические этапы. Итак, сегодня регламентный комитет НЕ СМОЖЕТ рассматривать зарегистрированный мной вариант. Я не могу провести заседание ВСК в запланированном составе в пятницу и НАЧАТЬ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА "ВАГНЕРОВЦЕВ", как было заявлено и чего требует фракция "ЕС"! Парадокс !!! Вопрос, а чего действительно они добиваются, блокируя РЕАЛЬНОЕ (с представительством Парламента) рассмотрение дела, о которой постоянно заявляют ???? Считаю, это уклонением от рассмотрения дела по существу, ибо одно - говорить на ток-шоу, другое - юридическая ответственность!" - заявила "слуга народа".

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Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.