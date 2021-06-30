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ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе

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ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе
Верховная Рада проголосовала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты поддержали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

За такое решение - 261 парламентарий.

Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал законопроект и заявил, что этот документ не представляет интересы потребителей.

Читайте также: ВР приняла за основу законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной и газораспределительной системе

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • жовтоблакитний
    охренительная новость, из серии лишь бы перднуть. что за законопроект, в чем его суть? хз.
  • Alex Firman
    Дуже актуальний на часі законопроект
    ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе - Цензор.НЕТ 762

  • жовтоблакитний
    то, что от транспортировки и распределения зависит цена газа со всеми вытекающими, я и без таких "умников", как ты, знаю. суть законопроекта в чем?
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