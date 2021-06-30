ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе

Верховная Рада проголосовала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, народные депутаты поддержали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

За такое решение - 261 парламентарий.

Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал законопроект и заявил, что этот документ не представляет интересы потребителей.

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