В законопроекте №5600 есть ряд норм, которые дают налоговой много полномочий, - Марусяк

Законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес, их нужно изменить еще до первого чтения законопроекта в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, глава подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.

"Эти инструменты в налоговой нужны для того, чтобы справляться с недобросовестными плательщиками - я за. Но что делать с добросовестными плательщиками? Каким образом налоговая может данные инструменты использовать и в отношении добросовестных плательщиков?" - отметил Марусяк.

По его мнению, нормы законопроекта о функциях налоговой по администрированию необходимо выписать более четко, чтобы исключить рост давления на бизнес со стороны проверяющих органов. И эти изменения нужно внести еще до рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении.

"Я в прошлом бизнесмен и знаю, что такое давление налоговой. Поэтому я хотел бы объяснить - для недобросовестных давайте инструмент пропишем. Но что касается добросовестных, то к чему их тогда прописывать так неопределенно? Поэтому, если мы можем уложить это до первого чтения администрирования, то давайте его уложим", - сказал Марусяк.

Ранее старший экономист Центра социально-экономических исследований "Кейз Украина" Владимир Дубровский заявил, что внедрять изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.