Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, - Ермак
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Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.
"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.