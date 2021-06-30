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Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, - Ермак

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Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорному процессу по Донбассу, - Ермак
Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    И тут завхоза понесло....
    Расскажи лучше, как обстоят дела на офисе со скрепками, туалетной бумагой и памперсами для лучезарного?
  • HartmannEri
    По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

    А мне интересно почем завхоз покупает ручки, карандаши и туалетную бумагу для ОПы. А вот его мнение по внешне и внутренне политическим вопросам нахрен не интересует
  • Myroslav Hrabovsky
    Агент Козирь в роботі.
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