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"Украинцы и русские - это вообще один народ... Мы - единое целое", - президент государства-агрессора Путин (обновлено)

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"Украинцы и русские - это вообще один народ... Мы - единое целое", - президент государства-агрессора Путин (обновлено)
Путин назвал украинцев и россиян "одним народом", а руководство Украины - "недружественным".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы россиян во время "Прямой линии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, почему власти РФ не включили Украину в перечень недружественных государств.

"Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ... Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Мы -- единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил Путин.

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По мнению Путина, Зеленский "отдал страну под полное внешнее управление Вашингтона и отчасти Берлина".

Автор: Богдан Русінко

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  • Шрек Баблокат
    мы будем стрелять на звук фразы "мы один народ"..
  • Вячеслав Шатров
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  • Eispickel
    А что прошлое было лучше?
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