"Украинцы и русские - это вообще один народ... Мы - единое целое", - президент государства-агрессора Путин (обновлено)
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Путин назвал украинцев и россиян "одним народом", а руководство Украины - "недружественным".
Об этом он заявил, отвечая на вопросы россиян во время "Прямой линии", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Таким образом Путин ответил на вопрос о том, почему власти РФ не включили Украину в перечень недружественных государств.
"Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ... Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Мы -- единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам", - заявил Путин.
По мнению Путина, Зеленский "отдал страну под полное внешнее управление Вашингтона и отчасти Берлина".