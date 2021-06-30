На Полтавщине полностью восстановили дорогу Шилы - Полтава, - ОГА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.
Отмечается, что в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" подрядчики отфрезеровали старое покрытие дороги, положили два слоя асфальтобетона, расчистили и укрепили обочины, нанесли горизонтальную дорожную разметку и установили дорожные знаки.
По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, дорогу отремонтировали полностью.
"В этом году отремонтировали почти 4 километра дороги. Всего сплошным асфальтобетоном покрыто почти 10 километров автодороги", - рассказал Синегубов.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.