На Полтавщине полностью восстановили дорогу Шилы - Полтава, - ОГА

Ремонт дороги Шилы - Надержинщина - Полтава завершен. Согласное европейским стандартам трассу восстановили по всей длинне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" подрядчики отфрезеровали старое покрытие дороги, положили два слоя асфальтобетона, расчистили и укрепили обочины, нанесли горизонтальную дорожную разметку и установили дорожные знаки.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, дорогу отремонтировали полностью.

"В этом году отремонтировали почти 4 километра дороги. Всего сплошным асфальтобетоном покрыто почти 10 километров автодороги", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также: Туристический маршрут через Перечин восстанавливают на Закарпатье, - ОГА. ФОТО