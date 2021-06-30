Вторые сутки горит крупная мусорная свалка на Тернопольщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области в Facebook.

"30 июня продолжается тушение пожара мусора на полигоне твердых бытовых отходов в селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины на площади 70 м.кв. На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, накануне в селе Малашевцы Тернопольского района вспыхнул пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади ориентировочно 100 кв. м. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.

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По данным "Укринформа", на Малашевской мусорной свалке площадью более 9 га в настоящее время накоплено свыше 14 млн кубических метров мусора. Из этой массы при разложении органических отходов образуется огнеопасеный газ метан. Здесь уже третий месяц подряд работает современная станция дегазации общей мощностью 659 кВт.

Два года тому назад на Малашевской свалке обустроили мусоросортировочную линию, в результате работы которой уменьшаются объемы твердых бытовых отходов, вывозимых на полигон.





Фото: сайт ГСЧС