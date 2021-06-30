Рада одобрила создание рынка платежных услуг

Верховная Рада приняла законопроект о платежных услугах (№4364), который вводит в Украине рынок платежных услуг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 241 народный депутат.

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Согласно закону, будут существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; определен круг их поставщиков.

Также законом предусмотрена возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.

Кроме того, небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Вместе с тем, выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получившие соответствующую лицензию.