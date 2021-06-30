Дамба на Северо-Крымском канале сооружена на 80%: этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в оккупированный Крым, - Кориневич. ВИДЕО
"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас, капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", - заявил Кориневич в среду в Киеве на брифинге по итогам двух лет работы команды представительства президента в АР Крым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, сотрудники представительства президента Украины в АР Крым находятся в постоянной коммуникации с руководством Северо-Крымского канала. "Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", - добавил он.
Он также отметил, что подача днепровской воды на временно оккупированную территорию Крыма и г. Севастополь станет возможной только после деоккупации полуострова, что четко зафиксировано в Стратегии деоккупации и реинтеграции региона.