Зачем встречаться с Зеленским, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление?" - Путин
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом он сказал это на "прямой линии" 30 июня, когда его спросили, будет ли он встречаться с Зеленским.
Путин в ответ спросил, зачем встречаться с украинским президентом, если он "отдал свою страну под полное внешнее управление", и "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне", а иногда в Берлине и Париже.
Он также отметил "враждебный настрой украинского руководства" к России и "дискриминацию" в этой стране россиян, которую сравнил с "применением оружия массового поражения".
Вместе с тем, Путин не выступает категорически против переговоров с Зеленским, "если будет заранее понятно, о чем разговаривать".
На вопрос, почему тогда Украина не вошла в список враждебных России государств, президент РФ ответил, что не считает, что украинский народ относится к России враждебно.
В середине апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", затем он назвал Ватикан оптимальным местом таких переговоров. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. С тех пор в Кремле отмечали, что подвижек в подготовке этой встречи не было.