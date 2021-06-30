Новости

Медведчук является украинским националистом, - Путин

10 590111
Медведчук является украинским националистом, - Путин
Президент России Владимир Путин осудил украинскую власть из-за ареста нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он его считает "украинским националистом".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время прямой линии.

По его словам, Медведчука "закрыли в преддверии избирательной кампании дома, одели браслет".

"Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", - заявил он.

Путин заявил, что внутри Украины не позволяют "выстроить и укрепить свою страну, в том числе путем строительства нормальных отношений с Россией".

Читайте: "Сегодняшнее руководство Украины к нам явно недружественное", - Путин

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Это всё равно что сказать что Зеленский является патриотом
  • Шрек Баблокат
    ага.. а Гитлер являлся миротворцем..
    Путин дебил конченный!
  • Garry Grant
    О,как. У шизофреников своя правда.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости