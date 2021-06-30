С 1 июля отменяется мораторий на рынок земли в Украине, - Шмыгаль

Мораторий на рынок земли в Украине отменяется с завтрашнего дня.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра стартует одна из важнейших и наиболее ожидаемых реформ за всю историю независимой Украины. Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С завтрашнего его не будет и в Украине", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля.

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