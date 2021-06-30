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Идет опрос среди депутатов "СН" по поддержке законопроекта о деолигархизации, - Кравчук

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Идет опрос среди депутатов "СН" по поддержке законопроекта о деолигархизации, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" хотела бы проголосовать законопроект о деолигархизации собственными силами.

Об этом журналистам в Раде сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это было бы правильно, честно и показательно. По словам нардепа, сейчас фракция проводит опрос среди своих депутатов по поддержке законопроекта в письменном виде.

"В моей группе (16 человек. - Ред.) 100-процентная поддержка. Надеюсь, также и у других коллег", - рассказала Кравчук.

Отвечая на вопрос журналистов, просил ли президент Украины Владимир Зеленский поддержать этот законопроект, она подчеркнула: "мне кажется, президент не должен просить свою фракцию поддержать законопроект, который подал президент Украины. Это нонсенс, чтобы президент о таком просил, особенно, когда речь идет о таком важном законопроекте".

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А я знаю, який покус вони провернуть.
    Запишуть Беню в меценати, Агмєта в благодійника...а його посіпак в лобістів.
    Олігархом призначать лише Порошенка , бо він зеленському не відстьобує
  • Ksenia VB
    Ойц....невже зелені відмовляться від щомісячних виплат від коломойші ?
    Це ж по кілька тищ долярів на рило.
  • 5 копійок
    Буде такий же пустопорожній закон як і всі закони від Бубачки.
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