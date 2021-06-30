В пансионате на Херсонщине из табельного оружия застрелился полицейский

Сегодня, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский. Трагедия произошла утром.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.ua, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

По его словам, полицейский покончил с собой в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке.

"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - сказал Байдаров.

Что стало причиной суицида, пока не известно.

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Полиция проводит расследование.

Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.