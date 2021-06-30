В результате стрельбы в Харькове был ранен представитель "Нацкорпуса" Мошенский, - источник

В результате стрельбы в Харькове был ранен представитель "Национального корпуса" А. Мошенский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник.

Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы, однако классификация оружия еще продолжается.

Кроме того, была установлена личность потерпевшего. Это 31-летний А. Мошенский, являющийся активным членом местного отделения "Национального корпуса".

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Харькове и ранил мужчину.

Читайте: Конфликт на дороге на Львовщине: водитель Toyota выстрелил в лицо пассажиру Hyundai