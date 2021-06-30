Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев

Президент РФ Владимир Путин считает, что инцидент с британским эсминцем в территориальных водах вблизи оккупированного Крыма был провокацией Великобритании и США.

Об этом Путин заявил в ходе "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Путина спросили, не стоял ли мир на пороге Третьей мировой войны из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море. Президент РФ ответил отрицательно.

"Нет, конечно, даже если бы мы потопили британский корабль. Потому что те страны, которые совершают такие провокации, знают, что они не могут выйти из этой борьбы победителями. Мы знаем, за что мы боремся. Это другая сторона подошла к нашим границам, а не мы", - уверяет российский президент, не акцентируя при этом внимание на том, что международное сообщество признает Крым украинским.

По его словам, это была провокация -"причем не только британцев, но и американцев".

"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать? Каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - отметил Путин.

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По его словам, эсминец преследовал военные цели и при помощи американского самолета пытался вскрыть действия российской армии.

"Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", - добавил Путин.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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