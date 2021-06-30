Аэропорт "Житомир" будет открыт для международных рейсов, - решение Кабмина

Кабинет министров одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к настоящему времени ГП "Международный аэропорт Житомир им.С.П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов. Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

Автор: Ірина Дашківська