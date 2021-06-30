"Слуга народа" планирует завтра принять в целом закон о коренных народах, - нардеп Кравчук

Фракция "Слуга народа" надеется завтра проголосовать за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины.

Об этом журналистам рассказала в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В чем основная разница между национальным меньшинством и коренным народом? У коренного народа нет материнской Родины вне страны, где он проживает. У крымских татар нет другого Крыма. Если, например, у венгров, которые проживают на территории Закарпатья, есть условно говоря, материнская страна, с которой они могут поддерживать отношения, то у крымских татар - нет", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет рекомендует Раде принять закон о коренных народах

По словам Кравчук, "Слуга народа" также хочет, чтобы после принятия законопроекта президент Владимир Зеленский подписал его во время саммита Крымской платформы.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, смогут ли после принятия законопроекта крымские татары обращаться в международные организации по поводу нарушения их прав, замглавы фракции СН заявила: "К сожалению, и сейчас происходит нарушение прав крымских татар. Пока Россия оттуда не уйдет, их права будут нарушаться. Мы и так боремся за крымских татар. Например, на прошлой неделе я была в Страсбурге и приложила максимум усилий, чтобы в ПАСЕ была проголосована резолюция относительно нарушения прав крымских татар именно в оккупированном Крыму. Кстати, одним из ключевых моментов, на который мы также указывали, это то, что они являются коренным народом".