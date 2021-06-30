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"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму

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"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму
По результатам секвенирования в оккупированном Крыму были выделены не только традиционные штаммы коронавируса, но также "британский" и "индийский" (известен также как "дельта" штамм).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"То есть на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - рассказала руководитель "Межрегионального управления" Роспотребнадзора Наталия Пеньковская.

Кроме того, по словам так называемого "главного санитарного врача" оккупированного полуострова, COVID-19 "начал молодеть".

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Olexa Pluzh
    Негайно заварити/замінувати усі кпвв
  • Igor V 184bb5c7
    значит на Херсонщине уже 100% есть "дельта". а все благодаря квартальным рагулям, которым очень хочется продавать сериалы в парашии.
  • 5 копійок
    "Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1085
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