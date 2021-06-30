"Дельта"-штамм коронавируса выявили в оккупированном Крыму
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По результатам секвенирования в оккупированном Крыму были выделены не только традиционные штаммы коронавируса, но также "британский" и "индийский" (известен также как "дельта" штамм).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"То есть на сегодняшний день идет смешанное циркулирование, в связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться", - рассказала руководитель "Межрегионального управления" Роспотребнадзора Наталия Пеньковская.
Кроме того, по словам так называемого "главного санитарного врача" оккупированного полуострова, COVID-19 "начал молодеть".