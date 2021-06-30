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ОП пока не рассматривает вопрос замены Кравчука в ТКГ из-за перенесенной операции на сердце, - Подоляк

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ОП пока не рассматривает вопрос замены Кравчука в ТКГ из-за перенесенной операции на сердце, - Подоляк
В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока не рассматривается (замена. – Ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей", - рассказал Подоляк. 

Ранее представитель ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчуку сделали операцию на сердце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Dmytro Mazepov
    на 87-м году жизни, не приходя в сознание Л.М.Кравчук был снова назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу...
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    это уже не смешно - так быстро скатиться до уровня позднего совка
  • а ес c5e83b5a
    интересно, тут все подумали о том же , что и я?
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