ОП пока не рассматривает вопрос замены Кравчука в ТКГ из-за перенесенной операции на сердце, - Подоляк

В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

Автор: Ірина Дашківська