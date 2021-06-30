Российскому актеру Кучере, посещавшему оккупированный Крым, на три года запретили въезд в Украину

Российскому актеру Оскару Кучере запретили въезд в Украину сроком на 3 года из-за посещения им оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение о запрете въезда в Украину российскому актеру и телеведущему.

Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

"Сегодня иностранец, незаконно посещавший временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины по инициативе аннулировать иностранцу-нарушителю документ, который дает ему право на временное проживание в Украине.

LIGA.net со ссылкой на источник сообщает, что речь идет об Оскаре Кучере.

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