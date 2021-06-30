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Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. ИНФОГРАФИКА

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Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли. ИНФОГРАФИКА
Владелец земельного участка для его продажи обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Такие необходимые условия для продажи земли привел министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

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Министр уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о права на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подытожил Лещенко.

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Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 01
Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 02
Министр Лещенко обнародовал список документов, необходимых для продажи земли 03

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    заметьте речь идет только о продаже, а купит тот у кого бабки есть, догадайтесь кто это будет
    ваучерная приватизация 2
  • Ольга Княжицкая
    Довели селян, тепер рученятка потирають в очікуванні.
  • Капитолина Изергиль-Петриченко
    И смотрите какая вечная туфта. В цивилизованных странах нужны только две бумаги- право собственности и удостоверение личности. Всё. Точка! Для остального есть интернет. А у нас интернет для игр. Всё усложняют до предела. Придумали этот дебильный Цнап , эта контора мутнее чем наши "суды". Всё в рутину превратят.
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