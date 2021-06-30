Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Путин, - Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал военную агрессию.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что коренные народы Украины - это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство.

"Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", - добавил глава МИД.

Напомним, сегодня Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а также в очередной раз назвал украинцев и русских "одним народом".

Кроме того, он отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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