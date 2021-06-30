"ЕС" и "Голос" не участвуют там, где пахнет обманом. Правда о предателе с Банковой станет известной, - Арьев об отзыве из ВСК по расследованию действий должностных лиц

"ЕС" и "Голос" отозвали своих представителей из временной следственной комиссии из-за отказа "слуг народа" выполнить условия по первоочередному расследованию дела "вагнеровцев" и внесению соответствующих изменений в название комиссии.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявление "слуги народа" Марьяны Безуглой, в котором полуправда хуже наглой лжи. Безуглая сегодня решила обвинить "Европейскую Солидарность" в том, что временная следственная комиссия по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам" не может работать из-за нас. Мол, фракция отозвала Арьева и поэтому все сорвано", - пишет Арьев.

При этом он отмечает, что ему придется научить Безуглую говорить правду.

"Во-первых, отозвали своего представителя не только "ЕС", но и "Голос". Во-вторых, мы вместе с "Голосом и "Батькивщиной" согласились участвовать в ВСК при двух условиях: прежде всего рассматриваем дело "вагнеровцев" и вносим соответствующие изменения в название комиссии. Чтобы не было сюрпризов. Что Слуги? Они отказались это делать", - продолжает нардеп.

"Мы понимаем уровень истерики в ОП и уровень зависимости Безуглой и других "слуг народа" от ОП, поэтому словам доверия нет. Обещаете расследовать? Вносим обещание в постановление. Все просто. Не хотите? Значит не собираетесь выполнять. Две фракции - "ЕС" и "Голос" - не участвуют там, где пахнет обманом. А правда о предателе с Банковой все равно станет известной. Несмотря на грязные игры слуг Зеленского", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" отозвала своего представителя в ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, - "слуга народа" Безуглая

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.