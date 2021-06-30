Ремонт сразу трех мостов завершат на Луганщине в июле, - ОГА

На трассе Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск обновляют сразу три моста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА, завершить работы планируют в июле.

На первом из объектов, расположенном на км 182+93, работы по демонтажу начались 17 июня. Там уже сделали временную объездную дорогу, установили соответствующие дорожные знаки. Объезд создан рядом с существующим мостом на расстоянии 100 метров.

В рамках президентской программі "Большая стройка" планируют полностью заменить мостовое полотно, уложить монолитную железобетонную плиту проезжей части, сделать гидроизоляцию, уложить защитный слой асфальтобетона и верхний слой асфальтобетона.

На двух других объектах - мосту через реку Беленькая (Горное) на км 188+578 и путепроводе на км 192+862 - подходит к концу капитальный ремонт.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по президентской программе в 2021 году сдадут рекордные 6500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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