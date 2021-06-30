Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"

Британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на комментарии президента РФ Владимира Путина.

Сегодня Путин заявил, что инцидент с британским эсминцем в территориальных водах вблизи оккупированного Крыма был провокацией Великобритании и США.

На просьбу прокомментировать это заявление представитель Джонсона сказал: "Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Как известно, международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинскими.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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