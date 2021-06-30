Новости

К концу текущей сессии Рада проголосует за законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия

95615
К концу текущей сессии Рада проголосует за законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия
В течение двух пленарных недель до конца сессии депутаты планируют проголосовать за проекты законов, которые необходимы для получения транша от МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Все законопроекты в этом пакете должны проголосовать в течение двух недель. В первом чтении все инициативы уже проголосованы. Осталось принять их во втором чтении - все, кроме законопроекта о НАБУ. Его рассматривать будут уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению", - сказал нардеп.

Он отметил, что в случае принятия необходимых законов Украина может получить транш от МВФ уже в октябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ назначил Степаняна постпредом в Украине

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • serh
    А зачем? Зельц в образе Голобородька МВФ посылал в )1(опу. И всем зебилам это так понравилось, что он набрал 73%. Нельзя их разочаровывать
  • Гыг с Вами
    та чо ты нам то докладываешь,агрохимия?
    МВФ сам оценит,то вы выполняли или не то
  • Igor V 184bb5c7
    зеленым мародерам срочно нужно бабло. ведь все деньги, которые остались от правления порошенко уже давно растащены по офшорным счетам квартала95, а новых взять уже неоткуда.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости