На Луганщине задержан криминальный авторитет из санкционного списка СНБО, - МВД. ФОТО

В Луганской области, в ходе проведения отработки оперативной информации, правоохранители задержали трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Сейчас сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об принудительном возвращении задержанных в страну их происхождения.

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