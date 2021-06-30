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Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров

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Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров
Сегодня, 30 июня, американская компания Apple открыла официальный офис в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в нашу страну и контролировать магазины официальных дилеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции. Apple планирует ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине", - уточнил он.

Федоров также добавил, что вчера стала доступной поддержка со стороны компании для пользователей на украинском языке.

"Уже больше года мы с командой общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.

"Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями. За последний год Украина осуществила прорыв в диджитал-сфере и я рад, что международные партнеры понимают это. Благодарен Apple за проявление особого внимания к нашему рынку", - подытожил он.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Перетягнули, але не влада, а наші ІТ-компанії своїми силами...
  • Андрей Стадник
    Так посмотришь иногда в Киеве - суммарная стоимость всех айфонов пассажиров отдельно взятой маршрутки дороже стоимости самой маршрутки.
    Зато ни у кого стабильно нет денег на коммуналку.
    Apple открыла официальный офис в Украине, - Федоров - Цензор.НЕТ 1466
  • user009
    или удорожание, после введения "налога на гугл"
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