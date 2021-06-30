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Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки. ФОТО

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В порту Южный (Одесская область) таможенники выявили крупную партию контрабандных наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 01

Контейнер с бананами поступил в морской порт Южный из одной из стран Латинской Америки. Во время осмотра в технических полостях контейнера были обнаружены 46 брикетов с сыпучим веществом белого цвета общим весом брутто почти 57 кг.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 02

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Экспресс-анализ наркотических веществ "MMC International B.V" дал положительный результат на кокаин. Стоимость на теневом рынке такой партии наркотика - около 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки 03

По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Привет
    Офис *********** останется без "сладкого"...видимо забыли предупредить что это бананы доя них...
  • Чайка Київ
    Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 5928
  • Oleg op
    Одесские таможенники обнаружили 57 кг кокаина в контейнере с бананами из Латинской Америки - Цензор.НЕТ 4945
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