У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач
Об этом сообщил главный врач столичного клуба Андрей Шморгун, информирует Цензор.НЕТ.
"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, что и вызвало такую серьезную травму", - рассказал Шморгун.
По словам главврача, сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения.
"Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев", - отметил он.
Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.
Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку. Футболист вернулся в Киев для прохождения полного обследования.