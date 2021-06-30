У нападающего сборной Украины Беседина повреждены несколько мышц, на восстановление нужно полгода, - врач

Нападающий сборной Украины, игрок киевского "Динамо" Артем Беседин после травм, полученных во время матча между Швецией и Украиной на Евро-2020, вынужден будет восстанавливаться в течение примерно шести месяцев.

Об этом сообщил главный врач столичного клуба Андрей Шморгун, информирует Цензор.НЕТ.

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина произошла гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, что и вызвало такую серьезную травму", - рассказал Шморгун.

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По словам главврача, сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения.

"Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев", - отметил он.

Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

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Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку. Футболист вернулся в Киев для прохождения полного обследования.