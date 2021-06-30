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"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II

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"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II
ПАО "Мотор Сич" будет поставлять турецкой авиастроительной компании Turkish Aerospace Industries двигатели для боевых вертолетов тяжелого класса. Соответствующий контракт компании подписали 26 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В рамках соглашения Мотор Сич до 2025 года поставит компании 14 двигателей для тяжелых вертолетов Atak-II. Первые два ожидают получить в сентябре 2022. Сам вертолет еще разрабатывается и должен осуществить первый полет в 2023 году.

"Мы завершили еще один важный и критический этап для нашего тяжелого боевого вертолета, который взлетит в 2023 году. Мы запустили проект, который подписали под руководством нашего президента Управления оборонной промышленности в 2019 году", – заявил глава TAI Темел Котил.

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T929 ATAK-II – проект турецкого 11-тонного вертолета для вооруженных сил страны. Его разрабатывает Управление оборонной промышленности Турции и TAI с 2019 года. 

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Andrew Kampfer
    Скорее всего только испытательные образцы. Для Турции это мало очень. Если поступят на вооружение, там счет на сотни идти будет+экспортный потенциал, да и нам бы не мешало присмотреться. По ударным вертушкам у нас голяк. Даже те Ми что есть и сейчас совковый полухлам, а через лет 5 и те не взлетят.
  • Andrew Kampfer
    Совершенно разные задачи. Беспилотники торбят точечные цели типа ПВО, РСЗО и пр. Вертушки запускают уже потом, добивать среднюю и легкую броню и утюжить пехоту + как прикрытие для наземных войск.
  • Ned Stark
    Ну тут, швидше, до турків питання - двигуни ж поставлятимуть в залежності від обсягів виготовлених гелікоптерів...
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