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Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

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Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях
Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях.

Соответствующий законопроект №5596, разработанный депутатами разных фракций, комитет принял на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%

Законопроект предлагает создать нормативные условия для законного оборота конопли и ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности. Он также предлагает урегулировать вопросы ввоза, вывоза, транспортировки, хранения и реализации конопли.

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По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности и способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения в сфере паллиативной медицины.

Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.

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При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Vovcheg Zak
    щаз совкові експерти вискажуться проти
  • Зэлэный_Змий
    Приезжайте в Нидерланды (если конечно не боитесь, что сорвётесь и станете геем ). Тут шмаль можно вполне спокойно купить в официальных магазах. А потом с косяком в зубах дефилировать по городу и никто вам и слова не скажет. И как-то народа на дорогах гибнет не так много, как в Украине, где всё это запрещено. А уж о том, чтоб кто-то под коноплёй закон нарушал - то я вообще про такое тут не слышал. Под водярой - да. Под коноплёй - нет.
  • Зэлэный_Змий
    Что за предрассудки?

    Рак она не вызывает. Это не сигареты, которые как раз не запрещены.

    От водяры кстати вреда на порядок больше, но 1) водяра тоже не запрещена, 2) вы её почему-то не боитесь употреблять .
    И по трамплин - бред сивой кобылы. Те толпы наркоманов, которые уже бродят по Украине как-то наркетами стали несмотря на то, что трава запрещена
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