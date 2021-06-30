Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях
Соответствующий законопроект №5596, разработанный депутатами разных фракций, комитет принял на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%
Законопроект предлагает создать нормативные условия для законного оборота конопли и ее использования в медицинской практике и научно-технической деятельности. Он также предлагает урегулировать вопросы ввоза, вывоза, транспортировки, хранения и реализации конопли.
По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности и способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения в сфере паллиативной медицины.
Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.
При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1.