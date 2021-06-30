Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах
Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 30 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме того, комитет рекомендовал отклонить три альтернативных законопроекта.
Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).