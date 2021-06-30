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Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах

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Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении инициированный президентом законопроект о деолигархизации (№5599).

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 30 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, комитет рекомендовал отклонить три альтернативных законопроекта.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

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Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

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Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
    Беня ж не олигарх, нє?
    Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
    Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
    Потому что у них нет столько зебилов.
  • Дід Трохим
    Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
  • Дід Трохим
    Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
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