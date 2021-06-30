Зеленский позвонил Папе Римскому Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поздравил понтифика с днем ​​Святых Апостолов Петра и Павла. "Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом ", - сказал президент Украины.

Президент поблагодарил Папу Франциску за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, способствующих восстановлению мира в нашей стране и за которые мы чувствуем, что Украина - в сердце понтифика.

Зеленский также сообщил об последствиях войны на востоке Украины. Он отметил, что наше государство потеряло более 14 тыс. человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна ", - добавил президент.

Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. "Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", - отметил он.