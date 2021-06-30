Соратников Медведчука из "Украинского выбора" Синявского и Комелова обвиняют в госизмене

Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуратура автономии по результатам проведения специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что действия одного из них обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) УК Украины, второго - по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

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Правоохранители установили, что представители Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", который до 2016 года назывался "Украинский выбор", своими действиями активно способствовали оккупации Крымского полуострова.

"Обвиняемые принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым в 2014 году, в частности, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий. Также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополе", - сообщают в прокуратуре.

По данным следствия подозреваемые также входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из них возглавлял "Славянский щит" - территориальное подразделение этого НВФ. Он организовывал "патрулирования улиц" Севастополя, чтобы захватывать проукраински настроенных людей, обеспечивал "подчиненных" оружием, контролировал деятельность незаконно созданных на территории полуострова блокпостов, где лично проводил проверку документов местного населения и незаконно обыскивал транспортные средства.

"Другой обвиняемый выполнял противоправные приказы "главарей" НВФ "Самооборона Севастополя", в частности, осуществлял организационно-координационные мероприятия по осаде и последующему захвату штаба Военно-Морских сил ВС Украины, организовывал и контролировал патрулирование города, в том числе вокзалов, медицинских учреждений и телерадиокомпаний", - выяснили правоохранители.

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По данным Бабеля, речь идет об Александре Синявском (руководитель одного из филиалов "Украинского выбора" в Севастополе) и Иване Комелове (сначала руководитель филиала, позже - глава Севастопольской организации "Украинский выбора").

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