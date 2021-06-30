Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав

Все граждане, получившие первую прививку от COVID-19, гарантированно получат вторую дозу вакцины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу. Это касается всех препаратов, используемых в Украине. Записи о вакцинировании сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - говорится в сообщении.

В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.

Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он должен организовать и вторую прививку.

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С начала кампании по вакцинированию в Украине привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека.