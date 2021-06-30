В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко

Для того, чтобы побудить украинцев заниматься спортом, в рамках программы "Здоровая Украина", развернут большую информационную кампанию.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко в интервью телеканалу "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

Также в рамках программы будут работать над мотивацией украинцев, ведь, по словам советника руководителя ОП, это является движущим фактором для того, чтобы начать заниматься физической активностью.

"О мотивации. Эпидемия коронавируса показала, что персональное здоровье - это главный актив человека, который у него есть. Все эти вакцины, дополнительные медицинские средства повышения персонального иммунитета - они носят, на мой взгляд, вторичный характер. Самое главное - это персональный иммунитет. Мне сложно поверить, что это недостаточная мотивация для человека, который посмотрел, как это всё выглядит со стороны, чтобы не начать заниматься своим персональным здоровьем", - отметил Матиенко.

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Чтобы заставить украинцев двигаться, был разработан комплекс методов, которые позволяют заниматься спортом практически рядом с домом. Для этого будут построены около 10 тыс. площадок. Часть из них построят уже в этом году.

"В этом году будет построено 873 площадки, на которые любой украинец абсолютно бесплатно может прийти, выполнить комплекс упражнений, которые приведут к устойчивому оздоровительному эффекту", - рассказал Сергей Матиенко.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зрелое население должно выполнять объем физической активности 150 минут в неделю, то есть по 30 минут в течение пяти дней.

"Если пять дней заниматься по полчаса, то вы выполняете минимальный объем двигательной активности. Мы разработали систему так, что человек в течение 10 минут сможет дойти до локации, выполнить комплекс упражнений и вернуться домой. За эти 30 минут он выполнит необходимую активность, что впоследствии избавит его от риска гиподинамии", - подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

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По словам Матиенко, с помощью программы "Здоровая Украина" планируют победить три возражения, которые мешают людям заниматься спортом.

"У нас есть три возражения, которые мы должны с помощью этой программы победить. "Не знаю, где тренироваться" - мы поставим площадки везде. "Нет времени на тренировки" - эта площадка должна быть возле дома, чтобы человек не тратил время на то, чтобы к ней добраться. "Нет денег тренироваться" - это все будет абсолютно бесплатно. "Не знаю, как тренироваться" - здесь нам помогут наши виртуальные тренера, наши QR-коды, которые мы опубликуем на площадках", - рассказал он.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".