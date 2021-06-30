Законопроект о политзаключенных подадут в Раду до саммита "Крымской платформы", - зампред президента в АРК Ташева

Законопроект о политзаключенных должен быть подан и рассмотрен Верховной Радой Украины до старта саммита "Крымской платформы".

Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"Проект закона касательно лиц, лишенных свободы вследствие политических репрессий - политзаключенных - сейчас готовится. И мы надеемся успеть его подать в Верховную Раду и проголосовать до "Крымской платформы", - сообщила Ташева.

Над законопроектом работает команда с участием представителей общества - совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По словам Ташевой, есть и ряд иных инициатив, над которыми работает, к примеру, Министерство иностранных дел.

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"Сейчас пройдет установочный саммит "Крымской платформы"… Соответственно, мы будем стараться до саммита принять как можно больше тех законодательных актов, которые на протяжении семи лет не принимались. Или, наоборот, которые нужно было отменить и определенные вопросы решить", - отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым.

После 23 августа - когда будет запущена "Крымская платформа" - работа на постоянной основе продолжится. Будет работать постоянно действующий офис "Крымской платформы" - по международному направлению и по внутреннему. В том числе Украина покажет международным партнерам, что ведется системная работа над возвращением оккупированных территорий, оказывается помощь людям, которые проживают в оккупации.

Издание отмечает, что наибольшее количество украинских политзаключенных - это крымские татары, которых обвиняют в якобы терроризме. На текущий момент у Кремля отсутствует политическая воля, чтобы освободить этих лиц в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

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