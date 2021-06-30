В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ
Об этом свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
25 июня Управление административными зданиями Государственного управления делами объявило тендер на капитальный ремонт (замену) пассажирских лифтов в корпусе №1 на ул. Банковой, 11 в Киеве.
Заменить планируют два лифта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 3 921 505 гривен.
В тендерной документации указано, что реставрация предполагает замену двух лифтов. Новые лифты должны быть оборудованы системой автоматической эвакуации пассажиров: если исчезнет напряжение, лифты должны доехать до ближайшего этажа и открыть двери, чтобы пассажиры смогли выйти.
Кроме того, лифты должны быть оснащены прорезиненными тяговыми элементами вместо стальных канатов. Это поможет уменьшить вибрацию и уровень шума.
Аукцион состоится 13 июля. Монтаж лифтов на Банковой должны завершить до 20 декабря.