Избыточная смертность в Украине за время пандемии коронавируса - 50 тыс. смертей

Три волны пандемии COVID-19 унесли в Украине 50 тыс. жизней.

Такие данные обнародовал Украинский центр здравоохранения (УЦЗ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам соучредителя центра Павла Ковтонюка, во время второй волны (с сентября по декабрь 2020 года) рост официально зарегистрированных смертей из-за COVID-19 происходил не столь стремительно, как во время третьей волны с февраля по апрель 2021 года.

"Наиболее вероятная причина - во время второй волны официальная статистика не фиксировала много "ковидных" смертей. Зато во время третьей волны фиксировали больше смертей в официальной статистике, поэтому рост летальных случаев из-за COVID-19 происходил быстрее, хотя одновременно количество избыточных смертей меньше", - сказал он.

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Кроме того, эксперты УЦЗ отметили, что сейчас кампания вакцинации набрала обороты в младших возрастных группах, но остается достаточно медленной для украинцев старше 65 лет.

Сейчас вакцинируют в среднем по 52 тыс. человек в сутки. Этого мало для того, чтобы выполнить озвученные властями планы.

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"Чтобы вакцинировать 5 млн украинцев до конца лета, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже сегодня надо делать более 135 тыс. прививок в сутки. А чтобы выполнить Нацплан вакцинации и привить 70% украинцев двумя дозами до конца 2021 года, надо делать более 245 тыс. вакцинаций прививок в сутки, то есть среднюю скорость вакцинации нужно увеличивать в пять раз", - считает Ковтонюк.